​Мальта ограничила транспортное сообщение с европейскими странами

Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что в связи с распространением коронавируса транспортное сообщение по воздуху и морю с Францией, Германией, Швейцарией и Испанией с полночи среды будет приостановлено.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Malta Today.

Премьер отметил, что люди, прибывающие на Мальту из этих стран и Италии, будут помещены на 14-дневный карантин. За его соблюдением будет следить полиция, за нарушение будет штраф в размере одной тысячи евро. Как отмечает издание, граждане Мальты на период карантина должны будут находиться в своих домах, а туристы, приехавшие в страну из указанных пяти стран, — в гостиничном номере. Пожилым людям премьер Мальты рекомендовал без необходимости не выходить на улицу.