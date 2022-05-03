Мали заявила о разрыве соглашений в сфере обороны с Францией

Правительство Мали заявило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией.

Правительство Мали заявило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией.

Как передает Report со ссылкой на агентство AFP , малийские власти осудили "вопиющие нарушения" своего национального суверенитета французскими военными. В своем выступлении на телевидении представитель правительства упомянул нарушение воздушного пространства страны и принятые Парижем в одностороннем порядке решения прекратить совместные операции с малийскими силами и вывести войска.

"Ввиду этих серьезных проблем, а также вопиющих нарушений национального суверенитета страны, правительство Республики Мали решило денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года", - приводит агентство слова из речи представителя.

Власти Мали проинформировали коллег из Франции о своем решении. Отмечается, что денонсация должна вступить в силу через шесть месяцев после этого уведомления. Немедленно произойдет выход из договоров, регулирующих деятельность военных в рамках операций "Бархан" и "Такуба".