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Мали потребовала немедленного вывода из страны миссии ООН

Мали потребовала немедленного вывода из страны миссии ООН Малийский министр иностранных дел Абдулай Диоп потребовал от Совета Безопасности ООН вывода из страны многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (Minusma).
Другие страны
16 июня 2023 г. 23:22
Мали потребовала немедленного вывода из страны миссии ООН

Малийский министр иностранных дел Абдулай Диоп потребовал от Совета Безопасности ООН вывода из страны многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (Minusma).

Как передает Report, об этом сообщила Radio France internationale (RFI).

"Правительство Мали просит безотлагательного вывода Minusma. Однако правительство готово сотрудничать с ООН в этой перспективе", - цитирует радиостанция заявление главы малийского МИД.

При этом, отмечает СМИ, Диоп отверг все варианты модификации мандата миссии, предлагавшиеся генеральным секретарем ООН.

Малийский министр указал на "провал" Minusma в решении проблем безопасности в его стране.

По данным RFI, заявление Диопа застало врасплох некоторых дипломатов в Совете Безопасности, собравшихся, чтобы обсудить продление мандата миссии ООН. Своим демаршем африканский министр положил конец этому обмену мнениями.

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Версия на азербайджанском языке Mali BMT missiyasının dərhal ölkədən çıxarılmasını tələb edib

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