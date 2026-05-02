Мали, Нигер и Буркина-Фасо нанесли авиаудары по позициям боевиков на севере Мали
Другие страны
- 02 мая, 2026
- 08:32
Вооруженные силы Мали, Нигера и Буркина-Фасо провели совместную операцию против незаконных вооруженных формирований на севере Мали.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По данным телеканала, армии трех стран нанесли массированные авиационные удары по позициям боевиков.
Согласно сообщению, подразделения Африканского корпуса предотвратили развитие событий по силовому сценарию и не допустили массовой гибели мирного населения.
Вице-президент комиссии по обороне переходного совета Мали Фусейну Уаттара отметил, что Бамако координировал действия с Буркина-Фасо и Нигером в рамках объединенных сил Конфедерации государств Сахеля.
