Мальдивы создают базу БПЛА для эксплуатации закупленных у Турции дронов

Мальдивская республика начала создание базы дронов на острове Маафару для эксплуатации привезенных из Турции военных дронов с целью мониторинга океанских территорий Мальдивских островов.

Мальдивская республика начала создание базы дронов на острове Маафару для эксплуатации привезенных из Турции военных дронов с целью мониторинга океанских территорий Мальдивских островов.

Как передает Report , об этом сообщил новостной портал The Edition.

По данным СМИ, база создается на севере Маафару, где расположен международный аэропорт. Также сообщается, что группа мальдивских военных сейчас обучается в Турции использованию БПЛА. Официальные власти пока не предоставляют никакой информации об этом проекте.

Президент страны Мохамед Муиззу ранее заявил, что государство самостоятельно обеспечит способность круглосуточно контролировать морскую территорию Мальдив. По его словам, система круглосуточного наблюдения за морской зоной страны будет организована и запущена в этом месяце. "Это позволит нам почувствовать, что мы способны контролировать свою страну. Это позволит нам чувствовать себя независимыми", - отметил президент.

В январе портал The Maldives Journal сообщил о том, что правительство Мальдив подписало с Турцией соглашение о закупке островным государством на $37 млн современных разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что турецкие беспилотники заменят размещенные на Мальдивах самолеты и вертолеты ВВС Индии, от которых мальдивские власти решили отказаться. Ранее разведывательные полеты для обнаружения подозрительных кораблей и отслеживания операций по незаконному обороту оружия и наркотиков выполнял индийский самолет Dornier.