Мальдивы попросили Индию вывести своих военных из страны

Мальдивская республика попросила Индию вывести своих военных из страны.

Мальдивская республика попросила Индию вывести своих военных из страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил офис президента Мальдив Мохаммеда Муиззу.

Муиззу выиграл президентские выборы в октябре и 17 ноября был приведен к присяге. Одним из его предвыборных обещаний был вывод индийских военных с островной республики. Он заявлял, что сделает формальный запрос на это сразу после инаугурации. По разным данным, на Мальдивах находятся 40-70 индийских военных.

"Правительство Мальдив формально потребовало правительство Индии вывести свой военный персонал с Мальдив. Президент Мохаммед Муиззу сделал официальный запрос, когда он провел встречу с министром наук о земле [Индии] Киреном Риджиджу сегодня", - говорится в пресс-релизе.

Индия и Мальдивы активно сотрудничают в оборонной сфере с 1988 года, когда индийская армия по запросу президента Момуна Абдулы Гаюма помогла ему справиться с попыткой свержения со стороны группировки "Тигры освобождения "Тамил-Илама". Как отмечают наблюдатели, это сотрудничество, которое включало обучение, передачу техники и оружия, строительство объектов, пользовалось поддержкой всех политиков Мальдив приблизительно до 2017-2018 годов, когда президент Абдулла Ямин начал развивать экономическое сотрудничество с КНР и когда страна оказалась охвачена политическим кризисом.