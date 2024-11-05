Мальдивы отозвали своего посла в Пакистане

Мальдивы отозвали своего посла в Пакистане Мохамеда Тхоху из-за его встречи с представителем контролирующего власть в Афганистане радикального движения "Талибан".

Мальдивы отозвали своего посла в Пакистане Мохамеда Тхоху из-за его встречи с представителем контролирующего власть в Афганистане радикального движения "Талибан".

Как передает Report, об этом сообщило местное интернет-издание The Edition.

По данным СМИ, встреча мальдивского дипломата с представителем талибов Сардаром Ахмедом Шакибом состоялась на прошлой неделе в Исламабаде. Вскоре после этого в социальных сетях появились фотографии этой встречи, что стало причиной широких дискуссий о том, признали ли Мальдивы режим талибов в Афганистане. В связи с этим МИД островной республики опубликовал заявление, в котором разъяснялось, что встреча мальдивского дипломата не была официально санкционирована, отмечает издание.

В ведомстве напомнили, что Мале "признает законным правительство, представляющее Афганистан в ООН". В отношении посла Тхохи были приняты соответствующие меры.

Напомним, что движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои войска. 15 августа того же года радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства.