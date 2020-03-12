Мальдивы объявили режим ЧС из-за коронавируса

Республика Мальдивы объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство по охране здоровья Мальдив (HPA).

"В соответствии со специальными полномочиями, предоставленными Министерству здравоохранения по закону об общественном здравоохранении […] министр объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на период в 30 дней начиная с 12 марта 2020 года", - говорится в Twitter ведомства.

Местное издание Sun Online отмечает, что на данный момент на Мальдивах выявлено 8 случаев заражения коронавирусом: заболели иностранцы, которые работали или отдыхали на местных курортах. Издание добавляет, что в рамках действующего законодательства власти во время ЧС могут закрывать школы, запрещать массовые мероприятия.

Глава Минздрава Мальдив Абдулла Амин принял такое решение после того, как ВОЗ назвала распространение COVID-19 пандемией и из-за быстрого распространения вируса в мире и соседних странах.