Малазийский шаман погиб в котле с кипящей водой, пытаясь очистить душу - ВИДЕО

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Малайзии мужчина, называвший себя шаманом, погиб во время ритуала по очищению души.

Как передает Report со ссылкой на Mirror, инцидент произошел в даосском храме.

Лим Ба по прозвищу Черный пес забрался в котел. Посудина подогревалась снизу, чтобы очистить душу и тело.

После 30 минут ритуала пожилой мужчина начал барабанить по стенкам котла, желая прекратить ритуал. Шамана вытащили, однако позже он скончался. Лим Ба не смог пережить сердечный приступ и ожоги второй степени.

Издание отмечает, что это был не первый подобный ритуал, который совершал Лим Ба. На протяжении десяти лет шаман «очищал душу», проводя в таком котле по 75 минут. Правда, в последнее время врачи предупреждали пожилого мужчину, что состояние его здоровья ухудшилось.