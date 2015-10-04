Малайзия закрыла все школы из-за дыма и смога из Индонезии

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Власти Малайзии распорядились закрыть все школы как минимум на два дня из-за покрывшего страну смога, так как дым может повредить здоровью детей.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что школы в соседнем Сингапуре были закрыты на прошлой неделе.

Смог, вызванный возгоранием торфяников в соседней Индонезии, практически каждый год накрывает Сингапур и Малайзию.

Пожары вызываются нелегальными очистками лесов в Индонезии под плантации для производства пальмового масла.

Власти Индонезии уже несколько лет назад запретили подобную расчистку лесов, однако эта практика продолжается.

В этом году пожары могут оказаться рекордными, сообщает НАСА. В некоторых районах самой Индонезии дневная видимость не превышает 50 метров.

НАСА предупреждает, что задымление атмосферы в этом регионе может превысить уровень, зарегистрированный в 1997 году, считавшийся до сих пор самым высоким за всю историю наблюдений.

Власти Индонезии направили в район пожаров более 20 тысяч военных и полицейских для борьбы с огнем.

В Индонезии, Сингапуре и Малайзии десятки тысяч человек обратились за медицинской помощью в связи с проблемами с дыханием.