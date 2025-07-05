Малайзия вводит антидемпинговые пошлины на сталь из Китая, Южной Кореи и Вьетнама

Правительство Малайзии объявило о введении временных антидемпинговых пошлин в размере от 3,86% до 57,90% на отдельные виды импорта железа и стали из Китая, Южной Кореи и Вьетнама.

Правительство Малайзии объявило о введении временных антидемпинговых пошлин в размере от 3,86% до 57,9% на некоторые виды импорта железа и стали из Китая, Южной Кореи и Вьетнама.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило Министерство инвестиций, международной торговли и промышленности Малайзии.

Пошлины касаются оцинкованных железных или стальных рулонов и листов, и были введены на основании предварительного заключения по антидемпинговому расследованию, начатому 6 февраля.

"Правительство считает, что имеются достаточные доказательства того, что указанные товары импортируются по заниженным ценам, и расследование должно быть продолжено", - говорится в заявлении министерства.

Временные пошлины вступят в силу с понедельника и будут действовать до 120 дней. Окончательное решение планируется принять до 3 ноября.