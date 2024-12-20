Малайзия возобновит поиски рейса MH370 спустя 10 лет после его исчезновения

Малайзия согласилась возобновить поиски обломков пропавшего самолета Malaysia Airlines рейса MH370 спустя 10 лет после исчезновения.

Власти Малайзии согласилась возобновить поиски обломков пропавшего самолета Malaysia Airlines рейса MH370 спустя 10 лет после исчезновения.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил в пятницу министр транспорта страны Энтони Лоук.

"Это наша ответственность и обязательства перед ближайшими родственниками [пострадавших]. Мы надеемся, что этот раз поиски будут удачными, что обломки будут найдены и принесут успокоение семьям", - сказал министр на пресс-конференции.

Отметим, что самолет Boeing 777 рейса MH370, на борту которого находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, исчез по пути из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года.