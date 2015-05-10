​Малайзия примет участие в военных операциях в Йемене

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Самолеты малайзийских ВВС прибыли в воскресенье на военно-воздушные базы в Саудовской Аравии для участия в возглавляемой Эр-Риядом военной операции "Возрождение надежды" против повстанцев из движения хуситов в Йемене, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Малайзия стала 12-м государством в составе коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая наносит воздушные удары по позициям хуситов в Йемене. На прошлой неделе об отправке более двух тысяч военных в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать действия коалиции, объявил Сенегал.

По информации оборонного ведомства Саудовской Аравии, центр по руководству операциями коалиции ведет подготовку для подключения к военным действиям малайзийских и сенегальских военных и в настоящее время определяет для них задачи.