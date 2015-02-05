​Малазийские спецслужбы приведены в состояние повышенной готовности в связи с угрозой терактов

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Личный состав малайзийских спецслужб переведен в состояние повышенной готовности в связи с угрозой терактов на территории страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"После подтверждения информации об уничтожении на Филиппинах малайзийского террориста Зулькифли Хира, известного также как Марван, спецслужбы страны переведены в состояние повышенной готовности. Мы должны быть готовы к любым действиям экстремистов", - заявил министр обороны Хишамуддин Хусейн.

По его словам, проводится модернизация базы Королевских ВВС на острове Лабуан, разворачиваются дополнительные гарнизоны в районе Лахад-Дату, усилено патрулирование территориальных вод и прибрежной зоны.

Накануне власти Филиппин со ссылкой на ФБР США официально подтвердили факт уничтожения малайзийского террориста Зулькифли Хира. Экстремист был ликвидирован на юге Филиппин в ходе операции "Росомаха".