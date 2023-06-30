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Малайзия призвала Швецию принять меры против тех, кто сжигает Коран

Малайзия призвала Швецию принять меры против тех, кто сжигает Коран Малайзия призывает правительство Швеции немедленно принять меры против тех, кто сжигает Коран.
Другие страны
30 июня 2023 г. 11:03
Малайзия призвала Швецию принять меры против тех, кто сжигает Коран

Малайзия призывает правительство Швеции немедленно принять меры против тех, кто сжигает Коран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал в четверг в своем Twitter министр иностранных дел страны Замбри Абдул Кадир.

"Малайзия решительно осуждает действия шведских властей, допустивших провокационный акт сожжения Корана 28 июня 2023 года в Стокгольме", - заявил Замбри Абдул Кадир. "Осквернение священной книги, когда мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам, очень оскорбительно для мусульман и нарушает универсальный принцип уважения и понимания [по отношению] ко всем религиям и их писаниям", - отметил глава МИД, подчеркнув, что "решение шведского суда не является прогрессивным шагом" для "укрепления взаимного уважения и понимания на благо человечества".

Акция сожжения Корана прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее.

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