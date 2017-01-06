Малайзия прекратит поиски пропавшего самолета MH370

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Поисковая операция пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370 будет прекращена через две недели. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай.

Министр не уточнил дату завершения операции, отметив, что вскоре будет окончательный доклад о поисковой операции на территории в 120 тыс. кв. км.

Напомним, что самолет "Малайзийских Авиалиний", следовавший по маршруту Куала-Лумпур - Пекин, исчез с радаров 8 марта 2014 года над Индийским океаном. Поиски самолета не дали результатов.