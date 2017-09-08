Малайзия предоставит убежища беженцам-рохинджа из Мьянмы

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Власти Малайзии предоставят временное убежище беженцам из Мьянмы - представителям этнического меньшинства рохинджа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель малайзийского Агентства по обеспечению судоходства Зулкифли Абу Бакар.

По его словам, первоначально планировалось, что прибывающие морским путем беженцы получат от Малайзии "необходимую помощь для дальнейшего передвижения".

Он также пояснил, что, по всей вероятности, беженцы будут помещены в специальные иммиграционные центры, где обычно пребывают иностранцы без документов.

Отметим, что Малайзия не присоединилась к Конвенции о статусе беженцев, поэтому рассматривает их как нелегальных мигрантов.