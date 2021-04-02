Малайзия пообещала разрешить поездки по стране получившим обе дозы вакцины

Власти Малайзии почти год назад ввели режим социально-экономических ограничений, среди которых практически полная приостановка передвижения по стране

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин пообещал разрешить в ближайшее время жителям, получившим обе дозы вакцины против коронавируса, свободно путешествовать внутри страны, не исключив также и международные поездки. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявление главы правительства приводит сегодня газета The Straits Times.

По его словам, "ранее существовало мнение, что вакцинированный человек получает защиту, но может быть сам носителем вируса, сейчас же этот взгляд признан ошибочным". "Мы провели заседание Национального совета безопасности, на котором решили разрешить получившим обе дозы вакцины свободно путешествовать между штатами и городами", - указал Мухиддин Яссин.

Премьер также указал, что "правительство начало переговоры с рядом других стран, чтобы возобновить путешествия при наличии цифрового вакцинного сертификата".

Власти Малайзии почти год назад ввели режим социально-экономических ограничений, среди которых практически полная приостановка передвижения по стране. Исключения составляют лишь поездки с деловыми целями, для которых заранее получают специальные разрешения.