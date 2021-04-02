О нас
Report Georgia
Аудио новости

Малайзия пообещала разрешить поездки по стране получившим обе дозы вакцины

Малайзия пообещала разрешить поездки по стране получившим обе дозы вакцины Власти Малайзии почти год назад ввели режим социально-экономических ограничений, среди которых практически полная приостановка передвижения по стране
Другие страны
2 апреля 2021 г. 09:58
Малайзия пообещала разрешить поездки по стране получившим обе дозы вакцины
0 : 00
0 : 00

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин пообещал разрешить в ближайшее время жителям, получившим обе дозы вакцины против коронавируса, свободно путешествовать внутри страны, не исключив также и международные поездки. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявление главы правительства приводит сегодня газета The Straits Times.

По его словам, "ранее существовало мнение, что вакцинированный человек получает защиту, но может быть сам носителем вируса, сейчас же этот взгляд признан ошибочным". "Мы провели заседание Национального совета безопасности, на котором решили разрешить получившим обе дозы вакцины свободно путешествовать между штатами и городами", - указал Мухиддин Яссин.

Премьер также указал, что "правительство начало переговоры с рядом других стран, чтобы возобновить путешествия при наличии цифрового вакцинного сертификата".

Власти Малайзии почти год назад ввели режим социально-экономических ограничений, среди которых практически полная приостановка передвижения по стране. Исключения составляют лишь поездки с деловыми целями, для которых заранее получают специальные разрешения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
30 марта 2021 г. 10:40
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
29 марта 2021 г. 16:32
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
1 апреля 2021 г. 15:40
Тела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
ФотоТела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
28 марта 2021 г. 21:00
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"
31 марта 2021 г. 12:16
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
29 марта 2021 г. 11:05
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
В отношениях с Азербайджаном Германия выбрала… армянскую мафию
В отношениях с Азербайджаном Германия выбрала… армянскую мафию
30 марта 2021 г. 10:27
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
31 марта 2021 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi