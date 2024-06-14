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Малайзия получила от США $156 млн, похищенных из национального фонда

Малайзия получила от США $156 млн, похищенных из национального фонда Министерство юстиции США передало правительству Малайзии последний, четвертый транш на сумму в 156 млн долларов из средств, похищенных из национального государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Bhd (1MDB).
Другие страны
14 июня 2024 г. 13:03
Малайзия получила от США $156 млн, похищенных из национального фонда

Министерство юстиции США передало правительству Малайзии последний, четвертый транш на сумму в 156 млн долларов из средств, похищенных из национального государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Bhd (1MDB).

Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera.

"Эта значительная сумма возвращена народу Малайзии, которому она принадлежит, и теперь эти средства будут использованы по прямому назначению - для улучшения жизни населения страны", - заявил посол США Эдгард Каган на встрече в Куала-Лумпуре с малайзийским премьер-министром Анваром Ибрагимом.

Фонд 1MDB, созданный для финансирования проектов развития в Малайзии, оказался в центре скандала после того, как из него были выведены несколько миллиардов долларов в период с 2009 по 2014 год. Скандал привел к началу многочисленных правительственных расследований и отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака в 2018 году, которого суд в 2020 году признал виновным в злоупотреблениях и отмывании похищенных денег.

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