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Малайзия подтвердила намерение вступить в БРИКС

Малайзия подтвердила намерение вступить в БРИКС Малайзия подтвердила странам БРИКС намерение вступить в организацию.
Другие страны
17 октября 2024 г. 14:13
Малайзия подтвердила намерение вступить в БРИКС

Малайзия подтвердила странам БРИКС намерение вступить в организацию.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bernama.со ссылкой на замминистра инвестиций, торговли и промышленности королевства Лью Чин Тона.

"Присутствие высокопоставленного министра Малайзии на саммите БРИКС в конце октября представляет собой ценную возможность заручиться поддержкой лидеров БРИКС", - сказал Лью, отметив, что желание вступить в организацию соответствует позиции страны как независимого государства.

По его мнению, это еще больше укрепит политику нейтралитета и многосторонности БРИКС.

По данным агентства, министр иностранных дел Датук Сери Мохамад Хасан направил официальное письмо министрам иностранных дел девяти стран БРИКС, подтверждая намерение Малайзии присоединиться.

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