Малайзия подтвердила намерение вступить в БРИКС

Малайзия подтвердила странам БРИКС намерение вступить в организацию.

Малайзия подтвердила странам БРИКС намерение вступить в организацию.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bernama.со ссылкой на замминистра инвестиций, торговли и промышленности королевства Лью Чин Тона.

"Присутствие высокопоставленного министра Малайзии на саммите БРИКС в конце октября представляет собой ценную возможность заручиться поддержкой лидеров БРИКС", - сказал Лью, отметив, что желание вступить в организацию соответствует позиции страны как независимого государства.

По его мнению, это еще больше укрепит политику нейтралитета и многосторонности БРИКС.

По данным агентства, министр иностранных дел Датук Сери Мохамад Хасан направил официальное письмо министрам иностранных дел девяти стран БРИКС, подтверждая намерение Малайзии присоединиться.