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Малайзия планирует построить крупнейшую в Юго-Восточной Азии солнечную электростанцию

Малайзия планирует построить крупнейшую в Юго-Восточной Азии солнечную электростанцию Малайзия планирует возвести крупнейшую в Юго-Восточной Азии солнечную электростанцию (СЭС) для достижения уровня использования возобновляемых источников энергии в 70% к 2050 году.
Другие страны
27 июля 2023 г. 15:15
Малайзия планирует построить крупнейшую в Юго-Восточной Азии солнечную электростанцию

Малайзия планирует возвести крупнейшую в Юго-Восточной Азии солнечную электростанцию (СЭС) для достижения уровня использования возобновляемых источников энергии в 70% к 2050 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Строительством СЭС займется суверенный фонд благосостояния Khazanah Nasional Bhd., а также планируется привлечь инвестиции в размере 6 млрд ринггитов ($1,3 млрд).

План строительства СЭС является одним из 10 проектов стоимостью 25 млрд ринггитов ($5,5 млрд), которые были представлены в рамках программы NETR, обнародованной в мае в Куала-Лумпуре.

Кроме того, возобновляемые источники энергии в Малайзии сейчас составляют 25% от общих мощностей. Изначально было принято решение повысить этот показатель до 40%. После снятия в мае запрета на экспорт энергии, полученной из возобновляемых источников, было решено довести ее долю в энергетике страны до 70% к 2050 году.

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Версия на английском языке Malaysia plans to build region’s largest solar hybrid plant

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