Малайзия депортирует в КНДР подозреваемого в убийстве брата Ким Чен Ына

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Власти Малайзии освободили из тюрьмы гражданина Северной Кореи, арестованного по делу об убийстве Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, полиция пришла к выводу, что в отношении Ри Чен Чола собрано недостаточно доказательств для предъявления обвинений. Он будет депортирован в Северную Корею за нарушение миграционного законодательства.

Ри Чен Чол проживал на территории Малайзии в течение трех лет, но как выяснилось, срок действия выданного ему разрешения на работу в стране истек 6 февраля 2017 года.

Накануне стало известно, что Малайзия отменила безвизовый въезд на территорию страны для граждан Северной Кореи из соображений безопасности.

Следственные органы Малайзии подозревают в причастности к убийству семь других граждан КНДР, в том числе дипломатического работника.