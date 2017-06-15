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    Малайзийский военный самолет потерпел крушение, погибли два члена экипажа - ОБНОВЛЕНО

    Ведутся поисково-спасательные операции

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Пропавший ранее с радаров самолет Королевских воздушных сил Малайзии потерпел крушение, погибли два члена экипажа, сообщает Report со ссылкой на Strait Time.

    Cамолет потерпел крушение в 51 километре от авиабазы Куантан.

    *** 11:00

    Самолет Королевских воздушных сил Малайзии пропал с радаров. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в   заявлении ВС этой страны.

    Самолет вылетел этим утром  с авиабазы в городе Куантан. Спустя полчаса с ним пропала связь в районе границы штатов Паханг и Теренггану.

    Ведутся поисково-спасательные операции.

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