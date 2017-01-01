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    Мальта приступила к председательству в Европейском Союзе

    В июле Мальта передаст председательство в ЕС Эстонии

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С 1 января Мальта на полгода приняла председательство в Совете Европейского Союза.

    Как сообщает Report, председательство в ЕС перешло от Словакии к Мальте. Председателем Совета ЕС на этот период будет премьер-министр страны Джозеф Мускат.

    В качестве основных приоритетов своего председательства, Мальта наметила укрепление единой европейской системы беженцев, наращивание сотрудничества между членами ЕС в этой сфере, создание единого европейского рынка, и т.д.

    В июле Мальта передаст председательство в ЕС Эстонии.

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