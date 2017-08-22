Мальдивы вернут смертную казнь после 60 лет моратория

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Мальдивы, несмотря на давление международных организаций, вернут смертную казнь после 60 лет моратория.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил старший советник президента страны Абдулла Ямин.

По его словам, смертная казнь будет использоваться в качестве "средства сдерживания" для борьбы с растущим числом убийств и наркоторговлей.

"Большинство мальдивцев поддерживают введение смертной казни. Это сложное решение для любого правительства. Но у правительства есть задача защищать жизни невинных людей", - заявил А.Ямин.

Он добавил, что казни не будут носить публичный характер, правительство намерено построить специальную камеру для исполнения наказания на острове Мафуши рядом с главной тюрьмой страны.

ООН ранее призвали мальдивские власти отказаться от введения высшей меры наказания, опасаясь, что некоторые обвиняемые могут подвергнуться несправедливому судебному разбирательству.