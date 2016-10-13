Мальдивы покидают Британское содружество наций

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Правительство Мальдив приняло решение о выходе из Британского содружества наций, в которое входит Великобритания и большинство ее бывших колоний. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД этой страны.

В заявлении поясняется, что причиной этого решения послужило то, что "Содружество наций не признает прогресс и достижения, которые Мальдивы достигли во взращивании культуры демократии в стране, а также строительстве и укреплении демократических институтов".