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    Мальдивы покидают Британское содружество наций

    Правительство Мальдив приняло соответствующее решение

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Правительство Мальдив приняло решение о выходе из Британского содружества наций, в которое входит Великобритания и большинство ее бывших колоний. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД этой страны.

    В заявлении поясняется, что причиной этого решения послужило то, что "Содружество наций не признает прогресс и достижения, которые Мальдивы достигли во взращивании культуры демократии в стране, а также строительстве и укреплении демократических институтов".

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