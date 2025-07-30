Максимальную высоту цунами зафиксировали в Японии

Максимальная высота цунами, зафиксированная в Японии к этому часу, составила 1,3 метра.

Максимальная высота цунами, зафиксированная в Японии к этому часу, составила 1,3 метра.

Как передает Report со ссылкой на японские СМИ, об этом сообщило главное метеорологическое управление страны.

Высота цунами 1,3 метра была зафиксирована в порту Кудзи в префектуре Иватэ на северо-востоке страны.

После землетрясения на Камчатке в Японии было объявлено сначала предупреждение, а затем и угроза цунами почти по всему восточному тихоокеанскому побережью. В большинстве районов ожидалось цунами высотой около 3 метров. В основном до сих пор высота цунами у берегов Японии составляла 40-30 сантиметров.

При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Остановлено движение на ряде участков автомагистралей и железных дорог, закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Сэндай на северо-востоке страны. Объявлена эвакуация как минимум для 356 тыс. человек.