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Макрону прислали конверт с отрезанным человеческим пальцем

Макрону прислали конверт с отрезанным человеческим пальцем Письмо с человеческим пальцем пришло в официальную резиденцию президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже - Елисейский дворец.
Другие страны
13 июля 2023 г. 05:09
Макрону прислали конверт с отрезанным человеческим пальцем

Письмо с человеческим пальцем пришло в официальную резиденцию президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже - Елисейский дворец.

Как передает Report, об этом сообщает издание Valeurs Actuelles.

Согласно информации, 9–10 июля служба корреспонденции дворца получила по почте письмо. Когда его открыли, в нем оказался человеческий палец. Инцидент произошел в преддверии национального праздника Дня взятия Бастилии, который традиционно отмечается 14 июля.

Палец поместили в холодильник, в котором полицейские хранят свою еду.

Издание отмечает, что позже правоохранители нашли человека, которому принадлежал палец. Но подробности неизвестны.

Елисейский дворец отказался комментировать ситуацию.

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