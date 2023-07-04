Макрону посоветовали после беспорядков починить разбитую Францию

Президенту Франции Эммануэлю Макрону придется уменьшать социальный разрыв между обеспеченными и бедными жителями окраин Франции после погашения беспорядков, однако это дастся ему непросто.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону придется уменьшать социальный разрыв между обеспеченными и бедными жителями окраин Франции после погашения беспорядков, однако это дастся ему непросто.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Politico.

"Перед президентом Эммануэлем Макроном вырисовывается более сложная задача: как решить коренные проблемы, которые выявили беспорядки", — говорится в статье.

По мнению автора, первый срок президента был крайне непростым: он оказался в ситуации протестов "желтых жилетов", пандемией COVID-19 и постоянной угрозой терроризма в стране. Теперь его правительство, едва вышедшее из кризиса, связанного с пенсионной реформой, столкнулось с еще большими потрясениями, касающимися растущего разрыва между состоятельными и бедными французами. Это потребует от главы государства больше денег для политики, направленной на устранение коренных причин и сокращение социального неравенства в таких областях, как образование и социальное жилье, пишет Politico.