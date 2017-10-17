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    Макрона освистали во время визита в Женвилье

    Против политики Макрона протестовали около 60 человек

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Президента Франции Эммануэля Макрона освистали протестующие на улице в городе Женвилье.

    Как передает Report, Макрон отправился в Женвилье, чтобы посетить детский сад и представить программу по борьбе с бедностью среди детей.

    Отмечается, что против политики Макрона протестовали около 60 человек, среди них профсоюзные активисты и местные жители.

    В мае сообщалось, что болельщики клуба «Пари Сен-Жермен» освистали Макрона перед началом финального матча Кубка страны по футболу.

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