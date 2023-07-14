Макрона освистали при проезде по Елисейским полям на военном параде

Президента Франции Эмманюэля Макрона освистали во время его проезда по Елисейским полям в ходе традиционного военного парада в честь главного национального праздника страны Дня взятия Бастилии.

Президента Франции Эмманюэля Макрона освистали во время его проезда по Елисейским полям в ходе традиционного военного парада в честь главного национального праздника страны Дня взятия Бастилии.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу телеканал BFMTV.

"Президента освистали во время его проезда и смотра войск", - сообщил телеканал.

Сообщается, что в толпе, собравшейся вдоль улицы, также были слышны выкрики "Макрона в отставку".

Ранее правительство Франции столкнулось с резкой критикой из-за введения пенсионной реформы. Ситуацию также усугубили и недавние массовые беспорядки, вспыхнувшие после убийства полицейским 17-летнего подростка.