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Макрона освистали при проезде по Елисейским полям на военном параде

Макрона освистали при проезде по Елисейским полям на военном параде Президента Франции Эмманюэля Макрона освистали во время его проезда по Елисейским полям в ходе традиционного военного парада в честь главного национального праздника страны Дня взятия Бастилии.
Другие страны
14 июля 2023 г. 13:56
Макрона освистали при проезде по Елисейским полям на военном параде

Президента Франции Эмманюэля Макрона освистали во время его проезда по Елисейским полям в ходе традиционного военного парада в честь главного национального праздника страны Дня взятия Бастилии.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу телеканал BFMTV.

"Президента освистали во время его проезда и смотра войск", - сообщил телеканал.

Сообщается, что в толпе, собравшейся вдоль улицы, также были слышны выкрики "Макрона в отставку".

Ранее правительство Франции столкнулось с резкой критикой из-за введения пенсионной реформы. Ситуацию также усугубили и недавние массовые беспорядки, вспыхнувшие после убийства полицейским 17-летнего подростка.

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