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Макрона освистали на церемонии открытия Олимпийских игр

Макрона освистали на церемонии открытия Олимпийских игр На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже зрители освистали президента Франции Эммануэля Макрона.
Другие страны
27 июля 2024 г. 18:51
Макрона освистали на церемонии открытия Олимпийских игр

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже зрители освистали президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Он отметил, что "даже тщательно отобранная аудитория" выразила явное недовольство появлением Макрона, отчего "он даже опешил".

К своей записи Филиппо приложил краткий видеоролик, в котором слышны свист и крики во время выступления французского лидера. По его словам, этот фрагмент был вырезан из эфира и призывал распространять его.

Напомним, что 26 июля в Париже открылись Олимпийские игры.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоMakron Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimində fitə basılıb

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