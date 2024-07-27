Макрона освистали на церемонии открытия Олимпийских игр

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже зрители освистали президента Франции Эммануэля Макрона.

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже зрители освистали президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Он отметил, что "даже тщательно отобранная аудитория" выразила явное недовольство появлением Макрона, отчего "он даже опешил".

К своей записи Филиппо приложил краткий видеоролик, в котором слышны свист и крики во время выступления французского лидера. По его словам, этот фрагмент был вырезан из эфира и призывал распространять его.

Напомним, что 26 июля в Париже открылись Олимпийские игры.