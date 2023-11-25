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Макрон: Женщины во Франции страдают от жестокого обращения, притеснений и насилия

Макрон: Женщины во Франции страдают от жестокого обращения, притеснений и насилия Во Франции каждый день женщины страдают от жестокого обращения, притеснений и насилия.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 20:19
Макрон: Женщины во Франции страдают от жестокого обращения, притеснений и насилия

Во Франции каждый день женщины страдают от жестокого обращения, притеснений и насилия.

Как сообщает Report, об этом французский лидер Эмманюэль Макрон заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

Он рассказал о намерении положить конец насилию в отношении женщин в республике и анонсировал меры для помощи им.

"Мы можем и должны положить этому конец, и мы сделаем это", - сказал Макрон, обращаясь к гражданам страны по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Он признал, что правоохранительные органы в 2022 году зафиксировали 244 тыс. случаев домашнего насилия, что в два раза больше, чем в 2017 году.

Президент Франции также анонсировал меры для помощи женщинам. В частности, правоохранительные органы создадут базу данных, куда будут внесены лица, совершающие насильственные действия в семье.

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Версия на азербайджанском языке Makron: “Fransada qadınlar pis rəftardan, təzyiq, zorakılıqdan əziyyət çəkirlər”

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