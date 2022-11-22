Макрон заявил о выделении Молдове международной помощи в размере €100 млн

Молдова получит дополнительную международную помощь в размере 100 млн евро.

Молдова получит дополнительную международную помощь в размере 100 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции, посвященной заседанию платформы финансовой поддержки Молдове со стороны стран ЕС, которое проходит в Париже.

"Мы приняли решение одобрить выделение (Молдове) пакета международной помощи в размере €100 млн", - сказал французский лидер. По его словам, значительная часть этой помощи будет направлена на преодоление последствий энергетического кризиса, с которым столкнулась Молдова.

Макрон также отметил, что страны ЕС должны оказать помощь Молдове с поставками энергии. При этом, по его словам, французские организации намерены осуществлять инвестиции в некоторые сектора страны, включая электроэнергетический.