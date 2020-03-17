Макрон заявил о переносе второго тура муниципальных выборов во Франции

Второй тур муниципальных выборов во Франции будет перенесен из-за эпидемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в своем телеобращении к нации.

"В этом контексте, после консультаций с главами Сената и Национального собрания, а также моими предшественниками (Франсуа Олландом и Николя Саркози) я принял решение, что второй тур муниципальных выборов будет перенесен", - заявил Макрон.

Напомним, что первый тур муниципальных выборов во Франции состоялся в воскресенье 15 марта.