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Макрон заявил о намерении сделать французскую армию первой в Европе

Макрон заявил о намерении сделать французскую армию первой в Европе Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция планирует сделать свою армию первой в Европе по оснащенности, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.
Другие страны
1 сентября 2022 г. 14:09
Макрон заявил о намерении сделать французскую армию первой в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция планирует сделать свою армию первой в Европе по оснащенности, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли программу вооружений до 2024 года, которая позволит нам восстановить наши возможности, и адаптировали стратегию к актуальной ситуации. Это позволит сделать французскую армию первой армией в Европе", - сказал Макрон, выступая сегодня на совещании французских послов.

Он, в частности, подчеркнул "необходимость укрепить силы ядерного сдерживания".

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Версия на английском языке Macron announces his intention to make French army first in Europe
Версия на азербайджанском языке Makron: “Fransa ordusunu Avropada birinci edəcəyik”

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