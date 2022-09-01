Макрон заявил о намерении сделать французскую армию первой в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция планирует сделать свою армию первой в Европе по оснащенности, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция планирует сделать свою армию первой в Европе по оснащенности, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли программу вооружений до 2024 года, которая позволит нам восстановить наши возможности, и адаптировали стратегию к актуальной ситуации. Это позволит сделать французскую армию первой армией в Европе", - сказал Макрон, выступая сегодня на совещании французских послов.

Он, в частности, подчеркнул "необходимость укрепить силы ядерного сдерживания".