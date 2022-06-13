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Макрон заявил о намерении наращивать вооружение Франции

Макрон заявил о намерении наращивать вооружение Франции Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении пересмотра закона о военном планировании на 2019-2025 годы с целью увеличить вооружения страны.
Другие страны
13 июня 2022 г. 16:42
Макрон заявил о намерении наращивать вооружение Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении пересмотра закона о военном планировании на 2019-2025 годы с целью увеличить вооружения страны.

Как передает Report со ссылкой на газету Le Figaro, об этом он заявил на открытии в понедельник в пригороде Парижа выставки вооружений Eurosatory.

Он объяснил это тем, что на фоне событий в Украине необходимо "приспособить средства к угрозам",

"Я попросил министра и начальника штаба вооруженных сил осуществить в ближайшие недели переоценку этого закона о военном программировании в свете геополитического контекста", - сказал Макрон.

По его словам, Франция "вошла в военную экономику, в которой, я полагаю, мы обоснуемся на долгую перспективу".

В начале июня Макрон уже заявлял, что национальным промышленным компаниям следует активизировать производство вооружений в интересах их страны.

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Версия на азербайджанском языке Fransa silah təminatını artıracaq
Версия на английском языке Macron announces his intention to increase armament

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