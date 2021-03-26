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Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин

Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин Французский лидер отметил, что компании Pfizer и Moderna, в отличии от AstraZeneca, придерживаются своих обязательств
Другие страны
26 марта 2021 г. 13:13
Макрон заявил о мировой войне нового типа из-за вакцин

Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.

По его словам, это произошло в том числе из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов.

Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.

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