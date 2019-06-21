​Макрон заявил, что поддержал бы назначение Меркель на пост главы ЕК

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он был бы готов поддержать кандидатуру канцлера ФРГ Ангелы Меркель на пост председателя Еврокомиссии, если бы она на него претендовала.

Об этом он заявил в пятницу на брифинге после завершения первого дня саммита ЕС, в ходе которого лидеры Евросоюза не смогли договориться о том, кто заменит Жан-Клода Юнкера на посту главы ЕК, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я ничего не имею против кандидатов от Германии как таковых. Я бы поддержал кандидатуру [канцлера ФРГ] Ангелы Меркель, если бы она претендовала на этот пост", - заявил он, отвечая на вопрос о своем отношении к кандидату на пост главы Еврокомиссии от ведущей фракции в Европарламенте, христианско-демократической Европейской народной партии, немцу Манфреду Веберу.

Меркель не входит в число обсуждаемых в настоящий момент кандидатов на пост главы Еврокомиссии. В преддверии саммита ЕС многие дипломатические источники говорили об оппозиции со стороны Франции кандидатуре Вебера, против которого выступает и ряд других европейских лидеров.

После неудачной ночной дискуссии вопрос о новом председателе Еврокомиссии отложен до 30 июня, когда в Брюсселе будет созван внеочередной саммит ЕС для обсуждения назначений на все руководящие посты в институтах Евросоюза.