Макрон заявил, что не знал о планах Дурова посетить Париж

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не знал о планах сооснователя Telegram Павла Дурова прибыть в Париж.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не знал о планах сооснователя Telegram Павла Дурова прибыть в Париж.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом французский лидер заявил на совместной пресс-конференции в Белграде со своим сербским коллегой Александаром Вучичем.

"Я абсолютно не был в курсе прибытия господина Дурова во Францию. Информация, что было какое-то приглашение с моей стороны, является ложной. Я не собирался встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни", - сказал он.

Макрон добавил, что считает правильным решение о предоставлении Павлу Дурову гражданства Франции.

"Это решение мы приняли в 2018 году, и я считаю его совершенно оправданным. Я считаю правильным предоставлять гражданство выдающимся бизнесменам, спортсменам, артистам", - заявил глава государства.