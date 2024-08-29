О нас

Макрон заявил, что не знал о планах Дурова посетить Париж

Макрон заявил, что не знал о планах Дурова посетить Париж Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не знал о планах сооснователя Telegram Павла Дурова прибыть в Париж.
Другие страны
29 августа 2024 г. 23:57
Макрон заявил, что не знал о планах Дурова посетить Париж

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не знал о планах сооснователя Telegram Павла Дурова прибыть в Париж.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом французский лидер заявил на совместной пресс-конференции в Белграде со своим сербским коллегой Александаром Вучичем.

"Я абсолютно не был в курсе прибытия господина Дурова во Францию. Информация, что было какое-то приглашение с моей стороны, является ложной. Я не собирался встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни", - сказал он.

Макрон добавил, что считает правильным решение о предоставлении Павлу Дурову гражданства Франции.

"Это решение мы приняли в 2018 году, и я считаю его совершенно оправданным. Я считаю правильным предоставлять гражданство выдающимся бизнесменам, спортсменам, артистам", - заявил глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Трамп и Харрис почти сравнялись по популярности в колеблющихся штатах
Трамп и Харрис почти сравнялись по популярности в "колеблющихся" штатах
30 августа 2024 г. 00:41
Фидан: Активизация отношений Турции и ЕC отвечает общим интересам
Фидан: Активизация отношений Турции и ЕC отвечает общим интересам
30 августа 2024 г. 00:19
В Йемене из-за наводнений погибли 16 человек
В Йемене из-за наводнений погибли 16 человек
29 августа 2024 г. 23:22
В ЕС снова не договорились о разблокировке €6 млрд на поставки Украине
В ЕС снова не договорились о разблокировке €6 млрд на поставки Украине
29 августа 2024 г. 23:02
ООН договорилась о гуманитарной паузе в секторе Газа для проведения вакцинации
ООН договорилась о гуманитарной паузе в секторе Газа для проведения вакцинации
29 августа 2024 г. 22:45
Канцлер Германии совершит визит в Казахстан
Канцлер Германии совершит визит в Казахстан
29 августа 2024 г. 22:26
Израиль заявил о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе
Израиль заявил о разгроме большинства батальонов ХАМАС в Газе
29 августа 2024 г. 21:56
СМИ: Иран может нарастить запас урана для создания четырех атомных бомб
СМИ: Иран может нарастить запас урана для создания четырех атомных бомб
29 августа 2024 г. 21:34
Генштаб ВС Украины подтвердил потерю своего F-16
Генштаб ВС Украины подтвердил потерю своего F-16
29 августа 2024 г. 21:03
СМИ: Макрон и МИД Франции не были предупреждены об аресте Дурова
СМИ: Макрон и МИД Франции не были предупреждены об аресте Дурова
29 августа 2024 г. 20:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi