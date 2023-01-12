Макрон заявил, что не будет просить прощения у Алжира за период колонизации

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что не должен просить прощения у Алжира за период колонизации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что не должен просить прощения у Алжира за период колонизации.

Как передает Report, об этом французский лидер заявил в интервью еженедельнику Le Point .

При этом Макрон надеется принять в Париже алжирского коллегу Абдельмаджида Теббуна для продолжения совместных усилий по примирению двух стран.

"Я не вижу необходимости просить прощения, дело не в этом, поскольку этот жест может разорвать все связи, - считает глава государства. - Самое плохое было бы сказать, что мы извиняемся и затем идем каждый своим путем".

Ранее сообщалось, что Алжир уже сейчас готов отправлять Франции больше газа, если с ее стороны поступит соответствующий запрос. Об этом заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун.