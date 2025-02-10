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Макрон заявил, что намерен противостоять Трампу в вопросе пошлин на товары из ЕС

Макрон заявил, что намерен противостоять Трампу в вопросе пошлин на товары из ЕС Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов противостоять президенту США Дональду Трампу, если его администрация все же введет новые пошлины на европейские товары.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 14:26
Макрон заявил, что намерен противостоять Трампу в вопросе пошлин на товары из ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен противостоять президенту США Дональду Трампу, если его администрация все же введет новые пошлины на европейские товары.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью CNN.

Макрон подчеркнул, что подобные меры не только ударят по экономике ЕС, но и приведут к росту цен для самих американцев.

“Если вы введете тарифы в разных секторах, это повысит затраты и вызовет инфляцию в США. Этого ли хотят ваши граждане? Я не уверен”, — заявил Макрон, обращаясь к Трампу.

Французский лидер считает, что главной угрозой для США является Китай, а не Европа.

Отвечая на вопрос, готов ли он "противостоять" Дональду Трампу в вопросе пошлин, Макрон заявил: “Я уже делал это и сделаю снова”.

Он подчеркнул, что Евросоюз должен быть готов защищать свои интересы. “Если у нас возникнут проблемы с пошлинами, мы обсудим их и примем соответствующие меры”, — заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Fransa lideri: ABŞ üçün əsas təhlükə Avropa deyil, Çindir

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