Макрон заявил, что диалог с Россией позволит обеспечить безопасность в Европе

Диалог с Россией является главным средством достижения стабильности и безопасности в Европе.

Диалог с Россией является главным средством достижения стабильности и безопасности в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник на открытой части встречи с лидером России Владимиром Путиным в Москве.

"Мы заложили основу для полноценного и открытого диалога в 2019 году, - сказал Макрон, напомнив также о состоявшихся между ним и Путиным обменах в резиденции французского лидера в форте Брегансон и в Санкт-Петербурге. - Я думаю, что диалог сейчас актуален как никогда. Этот диалог необходим: только он позволит обеспечить безопасность и стабильность на европейском континенте".

Французский лидер заявил, что "сейчас наблюдается критическая ситуация в Европе", и подчеркнул, что все стороны "должны вести себя ответственно".

Президент Франции надеется найти ответы на вопросы безопасности как для Европы, так и для России на встрече с Путиным.