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Макрон заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины

Макрон заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в продолжении помощи Украине.
Другие страны
11 октября 2024 г. 01:52
Макрон заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в продолжении помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом французский лидер заявил в обращении к прессе.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ситуации на поле боя и вопросы, которые могли бы усилить позицию Украины и "защитить Европу". Согласно информации, отдельно обсуждался вопрос совместного производства оружия.

"Мы должны расширять такое сотрудничество. Мы договорились, что работа по этому вопросу будет вестись на уровне министров обороны", - заявил Зеленский.

Макрон же заверил, что Франция продолжит выполнять взятые на себя обязательства по вооружению и обучению украинских солдат. Кроме того, в планах — совместная дипломатическая работа. Он напомнил, что вопрос выделения финансовой помощи Украине будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Makron Zelenskiyə dəstəyin davam etdiriləcəyini söz verib

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