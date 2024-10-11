Макрон заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в продолжении помощи Украине.
Как передает
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ситуации на поле боя и вопросы, которые могли бы усилить позицию Украины и "защитить Европу". Согласно информации, отдельно обсуждался вопрос совместного производства оружия.
"Мы должны расширять такое сотрудничество. Мы договорились, что работа по этому вопросу будет вестись на уровне министров обороны", - заявил Зеленский.
Макрон же заверил, что Франция продолжит выполнять взятые на себя обязательства по вооружению и обучению украинских солдат. Кроме того, в планах — совместная дипломатическая работа. Он напомнил, что вопрос выделения финансовой помощи Украине будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС.