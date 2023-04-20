Макрон заверил, что не покинет пост президента

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил недовольных пенсионной реформой, призывающих его покинуть пост главы государства, в том, что он не намерен уходить в отставку.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил недовольных пенсионной реформой, призывающих его покинуть пост главы государства, в том, что он не намерен уходить в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, кадры разговора французского лидера с одной из жительниц города Пероль, где он сделал незапланированную остановку в ходе визита в департамент Эро на юге Франции, транслировал телеканал LCI.

"Я не подам в отставку, этого не произойдет. Надо будет подождать 2027 года (в этом году в республике состоятся президентские выборы)", — заявил Макрон находящейся неподалеку женщине, крикнувшей: "Макрона в отставку".