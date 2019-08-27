Макрон: Западному доминированию в мире наступает конец

Эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на совещании послов республики.

"Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются", - отметил он.

По словам французского президента, "это, в частности, укрепление новых держав".

"Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии", - сказал Э.Макрон, добавив, что Франции необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией.

Глава французского государства указал на необходимость налаживания отношения с Россией, в ином случае Европа останется "с напряженностями, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны".

"Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения и выстроить их заново", - сказал он послам.

Он также добавил, что главы министерств иностранных дел и вооруженных сил Франции направятся в ближайшее время на переговоры в Россию.