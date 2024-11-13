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Макрон выступит на церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам

Макрон выступит на церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам Президент Франции Эмманюэль Макрон обратится с речью к парижанам в день открытия восстановленного собора Нотр-Дам 7 декабря, а также будет присутствовать на первой мессе 8 декабря.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 15:55
Макрон выступит на церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратится с речью к парижанам в день открытия восстановленного собора Нотр-Дам 7 декабря, а также будет присутствовать на первой мессе 8 декабря.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, церемония открытия пройдет на площади перед Собором Парижской Богоматери 7 декабря. На следующий день французский лидер намерен присутствовать на первой мессе в соборе.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа, он включен в список мировых исторических памятников. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году при Людовике VII - короле из династии Капетингов. Площадь перед собором считается начальной точкой всех французских дорог.

В 2013 году Собор Парижской Богоматери отметил 850-летие. В храме хранится одна из главных христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа. До пожара Нотр-Дам ежегодно посещали около 15 млн человек.

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