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Макрон выступил за продолжение российско-украинских переговоров

Макрон выступил за продолжение российско-украинских переговоров Франции выступает за продолжение российско-украинских переговоров.
Другие страны
10 мая 2022 г. 08:25
Макрон выступил за продолжение российско-украинских переговоров

Франции выступает за продолжение российско-украинских переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Пятой республики Эмманюэль Макрон после встречи в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Этот день, как справедливо было констатировано, не был отмечен эскалацией ни в плане заявлений, ни в плане географии, ни в плане вооружений, - заметил Макрон в связи с празднованием в России Дня Победы. - Однако этого недостаточно, мы стремимся добиться прекращения огня как можно быстрее, которое позволит продолжить российско-украинские переговоры в формате, устраивающем обе стороны, чтобы добиться прекращения огня и долговременного вывода российских войск".

Он добавил, что "только переговоры позволят восстановить мир". "Европа должна будет выполнить две задачи. Это предоставление гарантий безопасности и восстановление Украины. В этом направлении мы уже действуем", - отметил французский лидер.

По его словам, Евросоюз должен делать все, чтобы добиться прекращения огня и "помочь Украине вести переговоры на тех условиях, которые она определит". "Наша позиция быть рядом с Украиной для обеспечения ее суверенитета и территориальной целостности. Ни больше, ни меньше", - заметил французский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Makron: “Fransa və Almaniya Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqları başa çatdırmaq istəyirlər”

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