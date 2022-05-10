Макрон выступил за продолжение российско-украинских переговоров

Франции выступает за продолжение российско-украинских переговоров.

Франции выступает за продолжение российско-украинских переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Пятой республики Эмманюэль Макрон после встречи в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Этот день, как справедливо было констатировано, не был отмечен эскалацией ни в плане заявлений, ни в плане географии, ни в плане вооружений, - заметил Макрон в связи с празднованием в России Дня Победы. - Однако этого недостаточно, мы стремимся добиться прекращения огня как можно быстрее, которое позволит продолжить российско-украинские переговоры в формате, устраивающем обе стороны, чтобы добиться прекращения огня и долговременного вывода российских войск".

Он добавил, что "только переговоры позволят восстановить мир". "Европа должна будет выполнить две задачи. Это предоставление гарантий безопасности и восстановление Украины. В этом направлении мы уже действуем", - отметил французский лидер.

По его словам, Евросоюз должен делать все, чтобы добиться прекращения огня и "помочь Украине вести переговоры на тех условиях, которые она определит". "Наша позиция быть рядом с Украиной для обеспечения ее суверенитета и территориальной целостности. Ни больше, ни меньше", - заметил французский лидер.