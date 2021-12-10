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Макрон выступил против дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Макрон выступил против дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал малоэффективной инициативу США и ряда других стран по дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине и призвал не политизировать олимпийское движение.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 07:13
Макрон выступил против дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал малоэффективной инициативу США и ряда других стран по дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине и призвал не политизировать олимпийское движение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в четверг во время презентации приоритетов Франции на период ее полугодового председательства в Совете ЕС, которое начинается в январе 2022 года.

"Думаю, не нужно политизировать эту тему, особенно принимать небольшие и символические меры", - заявил он. Макрон отметил, что бойкот прежде всего ассоциируется с отсутствием спортсменов на играх, приведя в пример ситуацию с Олимпийскими играми в Москве в 1980 году. "Вместо небольших мер нужно заниматься полезной деятельностью", - сказал он.

"Я выступаю за то, чтобы работать с Международным олимпийским комитетом (МОК) над обеспечением выполнения положений хартии защиты атлетов, учитывая события последних недель. Нужно помочь МОК делать свою работу в Китае, чтобы все спортсмены были защищены и правила олимпийского движения уважались во всем мире", - подчеркнул Макрон.

Французский лидер добавил, что в ближайшие недели Франция в тесном контакте с европейскими партнерами и МОК будет оценивать ситуацию вокруг пекинской Олимпиады. "Решение, в зависимости от реакций, будет озвучено в ближайшие недели", - уточнил он.

"Давайте не будем политизировать олимпийское движение и будем, прежде всего, добиваться того, чтобы спортсмены по всему миру были защищены и обладали независимостью", - заключил Макрон.

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