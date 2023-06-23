Макрон высказался против аннулирования странами G7 долга развивающихся стран

Аннулирование долга бедных и развивающихся стран подтолкнет их к тому, чтобы больше заимствовать в Китае.

Аннулирование долга бедных и развивающихся стран подтолкнет их к тому, чтобы больше заимствовать в Китае.

Как передает Report, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью радиостанции Franceinfo на полях саммита по новому финансовому пакту между странами Севера и Юга в Париже.

"Если аннулировать долг, никто более не даст вам взаймы. Что касается стран G7: те страны, кому мы отпустим долг, пойдут занимать в Китае", - сказал Макрон.

При этом он отметил, что, если долг перерастет определенный уровень, это станет "ловушкой" для африканских стран. Необходимо искать "модели долгосрочного финансирования" и реструктуризировать долг.

"Если страна находится на уровне крайней бедности, и бремя долга является слишком тяжёлым, необходимо его реструктуризировать", - сказал он, приведя в пример Замбию, которая в 2020-м году стала первой африканской страной, объявившей дефолт из-за внешнего долга в 18,6 млрд долларов.

Отметим, что саммит в Париже продлится до 23 июня. Его цель - заручиться финансированием развитыми государствами более бедных стран в плане борьбы с климатическими изменениями. Одной из ключевых тем саммита является поиск новых финансовых механизмов помощи развивающимся странам, привлечение частных инвестиций и вопрос аннулирования и реструктуризации внешнего долга стран, наиболее подверженных климатическим изменениям.